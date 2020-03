Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva Giorgio Perinetti, storico dirigente, ha parlato di Piatek. Queste le sue parole: "Piatek? Ha qualità straordinarie, trova sempre la coordinazione per segnare. Non ha propensione a giocare con la squadra e più sale il livello del club più non riesce a dare l'apporto: ha bisogno di una squadra costruita per lui".