Peruzzi su Donnarumma: "Ha un fisico da portiere moderno e già adesso è uno dei più bravi al mondo"

Ai microfoni di Tuttosport, Angelo Peruzzi, ex portiere di Lazio e Nazionale, ha parlato così di Gigio Donnarumma: "Se mi rivedo in lui? Faccio fatica... Lui è alto, slanciato, il doppio di me come altezza. Ha un fisico da portiere moderno e già adesso è uno dei più bravi al mondo. Io ero alto un metro e ottanta e già all'epoca sembrava troppo poco per il ruolo. Però non ho mai avuto problemi. Quei cinque o dieci centrimetri in meno non sono mai stati un peso".