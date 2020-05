Petkovic: "Basta ostacoli. Il calcio è sinonimo di speranza per la gente"

Intervenuto ai microfoni de 'La Repubblica', l'ex tecnico della Lazio e attuale allenatore della Svizzera Petkovic ha parlato della ripresa del calcio. Queste le sue parole: “Basta dire di no per egoismo. Spero avvenga, in sicurezza. E non solo perché è un’industria: il calcio è speranza, sarebbe un segnale. Ci sono troppe persone che ora pensano alle proprie ragioni, invece bisognerebbe pensare al bene comune”.