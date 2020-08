Pià: "Bale-Milan? Costa troppo per il Milan"

Durante il programma “Taca La Marca” in onda su Radio Musica Television, è intervenuto Inacio Pià, ex calciatore di Napoli ed Atalanta. Ecco le sue parole sulle voci di mercato Messi-Inter e Bale-Milan: "Non voglio essere negativo, ma penso che sia quasi impossibile, un po' per quello che è la storia di Messi al Barcellona e un po' per quello che è Bale, un suo trasferimento sarebbe costoso per una realtà come il Milan in questo momento. Però sai, nel calcio nessuno pensava che Cristiano Ronaldo potesse venire alla Juventus, invece così è stato. Sarebbe bello per il calcio italiano avere questi campioni che ritornano nel campionato di A, così da renderlo più ambito anche per le altre stelle del calcio.”