Krzysztof Piatek, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha spiegato di non temere di indossare la maglia numero 9 del Milan: "La maledizione del 9? Non credo alla scaramanzia e a questa maledizione. Per me la 9 è la normalità, andrà tutto bene come con la 19. Sarò in grande forma, vedrete. La cosa non mi fa paura".