Piatek su Giampaolo: "E' molto esigente. Sto provando a muovermi come mi chiede, così da crescere e diventare più forte"

Kris Piatek, intervistato da Foot Truck, ha parlato di Giampaolo: "Giampaolo è molto esigente e ha sempre pronte quindici opzioni per una giocata. Per noi è stato difficile perchè in tanti eravamo ancora assenti all'inizio della preparazione e per il 75% di essa c'erano tanti ragazzi della Primavera, quindi non abbiamo avuto la possibilità di provare tutte le giocate che Giampaolo avrebbe voluto. Adesso mi sembra che tutto stia andando nella stessa direzione e che stiamo migliorando da un giorno all'altro- C'è ancora tanto da fare sia in difesa, in pressing, che in attacco. Sto provando a muovermi come mi chiede l'allenatore perchè sono consapevole di poter credere in questo modo e di poter diventare ancora più forte".