Piazza: "Ho tanta voglia e nessuna paura di ripartire"

Intervenuta ai microfoni de 'Il calcio femminile', l'estremo difensore rossonero Alessia Piazza ha parlato della ripartenza. Queste le domande e le risposte:

Hai voglia di tornare in campo? Qualche timore?

«Voglia tanta, paura no perché so che quando ripartiremo lo faremo in assoluta sicurezza. Non mi è mai capitato di stare così tanto ferma, ripartire darebbe un segnale positivo. Aspettiamo buone notizie positive Figc e Governo».