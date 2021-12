Piccinini: "Il Milan ha pagato lo stress della gara con l'Atletico ma è abituato a riprendersi"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Sandro Piccinini ha parlato del Milan. Queste le sue parole: "Il Milan ha pagato lo stress della gara con l'Atletico. Ha giocato una grandissima partita, con personalità e ha cercato la vittoria. Ci ha messo qualità e agonismo e in quell'ambiente lì il Milan ha speso tantissimo. Il problema è molto di testa: la squadra è giovane e secondo me ha pagato il prezzo di quello sforzo ma il Milan è abituato a far vedere riprese immediate quindi non mi preoccuperei troppo"