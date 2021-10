Pioli a Milan TV: "Non avevamo mai giocato così bene contro l'Atalanta. Kessie è un giocatore forte, conosco il suo valore"

Mister Pioli è stato intervistato da Milan TV al termine di Atalanta-Milan 2-3. Queste le sue dichiarazioni:

Non era semplice venire qua e fare la partita: “Lo sapevamo che fosse complicato, è bello quando la prepari in un certo modo e la gara va in quella direzione. Devo fare i complimenti ai miei giocatori, era la settima partita in 20 giorni. Una vittoria pesante contro un avversario molto forte. Giocare così bene contro un avversario di livello vuol dire che stiamo crescendo. Non avevamo mai giocato così bene contro l’Atalanta”.

Su Kessie: “Le sue prestazioni sono state giudicate più per la sua vicenda contrattuale. So il valore di Franck, non ci deve confondere e non mi confonde. Fino ad oggi non aveva la condizione ottimale per ovvie ragioni, ma è un giocatore forte. Non ho 11-12 titolari ma ne ho tantissimi, c’è competitività”.

Il fallo di Zapata su Messias: “Mi è dispiaciuto, però è andata bene e va bene così. Chi di dovere vedrà le situazioni in cui si poteva decidere meglio”.

Su Tonali: “Deve crescere tanto, ha mezzi incredibili. Parliamo di un ragazzo di 21 anni che ha un mondo davanti a sé di maturazione calcistica. Tutti devono continuare così con questo atteggiamento, a mettere davanti sempre la squadra, e se faremo così allora potremo continuare a crescere e a diventare ancora più forti”.