Pioli a Milan TV: "Pellegri problema all'adduttore. Oggi prestazione positiva"

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato ai microfoni di Milan TV nel post gara contro la Salernitana. Ecco le sue parole.

Su Kjaer: “L’affetto, la stima e la considerazione che abbiamo per Simon è un gesto che gli dovevamo. Lo aspettiamo presto, per stare a Milanello con noi perché è un giocatore importante anche fuori dal campo. Gli facciamo un grosso in bocca al lupo ma sappiamo che ritornerà più forte di prima”.

Sul paragone con l’anno scorso: “Non sapevo avessimo più punti in più rispetto all’anno scorso. So però a quanti punti abbiamo chiuso il girone d’andata e so a quanti punti abbiamo chiuso il campionato. Il nostro è un percorso di crescita che va avanti partita per partita. Quello che conta poi è la fine. Il campionato fra le prime 4 è equilibrate, credevo ci fossero più squadre ma per ora sempre così. Ora ci tuffiamo sulla Champions perché ci siamo creati questa opportunità e vogliamo sfruttarla”.

Su Pellegri: “Purtroppo ha avuto un problema all’adduttore, aveva cominciato bene la partita e secondo me avrebbe trovato anche il gol per via delle occasioni che la squadra ha creato. Speriamo non sia una cosa di lungo termine”.

Su Krunic falso 9 e nessun attaccante di ruolo nel secondo tempo: “Si mi è piaciuto Krunic. L’importante però è avere giocatore intelligenti perché gli spazi bisogna saperli creare. A me piace quando non ci sono attaccanti di ruolo. Krunic e Diaz si sono mossi bene e non hanno dato punti di riferimento alla difesa avversaria che era messa bene. La prestazione è stata positiva anche se mi sarebbe piaciuto fare il terzo gol e chiuderla prima. L’infortunio di Pellegri e l’ammonizione di Bakayoko sono le uniche note stonate di oggi”.