Pioli a MilanTv: "Stasera ho visto tanti segnali positivi. Non meritavamo di perdere"

Intervenuto ai microfoni di MilanTv, Stefano Pioli ha parlato nel post partita di Milan-Napoli. Queste le domande e le risposte:

Sulla partita.

"E' mancata precisione e attenzione all'inizio perchè abbiamo subito un gol balordo, le posizioni c'erano ma ci siamo fatti sorprendere. E' mancata qualità negli ultimi metri. La prestazione della squadra per quanto mi riguarda è positiva per generosità, qualità e atteggiamento. Non meritavamo di perdere"

Sul gol annullato.

"Non è bello quanto successo, non voglio mettermi nel generale ma vedo che i miei colleghi continuano a protestare. Un giocatore a terra, con le gambe aperte credo che non possa interferire con un difensore che vuole intervenire. Io devo pensare a migliorare la squadra, stasera ho visto tanti segnali positivi. Concentriamoci su mercoledì"

Sugli errori negli ultimi 30 metri.

"Ci abbiamo provato a tirare anche da fuori ma Il Napoli è stato molto bravo a chiudersi e ha centrocampisti molto solidi. Ci sta mancando qualcosa nell'ultimo quarto di campo. Sulle palle inattive o i mezzi palloni dobbiamo diventare più incisivi perchè le partite si vincono anche su piccoli episodi. E' una sconfitta che non ci voleva ma ci vedo segnali positivi."

Sul terreno di San Siro.

"Il gol ha condizionato ma la partita poi è stata fatta. Il terreno di San Siro non è il migliore al mondo in questo momento ma abbiamo le qualità tecniche per sopperire a questo difetto. Zero alibi, sono sicuro che la squadra può e deve migliorare