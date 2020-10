Pioli a MTV: "Ho la fortuna di allenare tanti titolari. Poco tempo per recuperare ma siamo pronti per l'Udinese"

Mister Stefano Pioli è stato intervistato da Milan TV al termine di Milan-Sparta Praga.

Sulla partita: “È quello che eravamo prefissati, cioè di controllare la partita. E stata una buona prestazione”.

Sui giocatori chiamati in causa: “Molto soddisfatto, non è come si pensa. Non sono alternative. Ho la fortuna di allenare tanti titolari. Più si andrà avanti e più sarà difficile per me se continueranno a farsi trovare sempre così pronti”.

Sull’Udinese: “Stiamo tenendo in conto tutto, giocando così spessi bruci energie mentali e fisiche. Bisogna sempre essere al massimo, trovare giocatori pronti è troppo importante. Ci sarà poco tempo per recuperare ma siamo pronti per questo, incontreremo un avversario forte che sta raccogliendo meno di quello che merita e che l’anno scorso a San Siro ci ha messo in difficoltà”.

Sullo schieramento: “Ho la fortuna di avere giocatori intelligenti di ottimo livello tecnico. Non vogliamo dare punti di riferimenti agli avversari. Non sono importanti i numeri dello schieramento ma i movimenti da fare in campo”.