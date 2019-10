Pioli a Sky: "Dobbiamo provare a vincere sempre. La Champions è il nostro obiettivo. Su Piatek..."

Queste le parole di Stefano Pioli a Sky:

Sulle sue emozioni: "Sono emozionato e ho grande voglia di iniziare. Voglio iniziare un percorso importante, possiamo fare bene".

Sui concetti: "Idee e intensità, in questo calcio moderno non si può fare a meno di queste cose. Serve una squadra coesa".

Sui tifosi: "Ho grande rispetto per i tifosi del Milan. Non conta il passato di un ragazzino, ma il presente di un professionista che cercherà di ottenere i risultati migliori con il Milan".

Su cosa gli hanno detto i dirigenti: "Sono stati molto diretti e chiari. Ho trovato delle persone di grande spessore, sono sicuro che da loro avrò grande supporto. Il club è importante, abbiamo tanti buoni giocatori. Dobbiamo solo lavorare e avere un'identità di squadra ben precisa. Non c'è un modulo vincente, l'importante sono l'atteggiamento e l'approccio alla gare. Dobbiamo provare a vincere sempre".

Sul suo slogan: "Giocare bene ti dà più chance di vincere. Dobbiamo migliorare la nostra classifica, abbiamo la qualità per giocare anche un bel calcio".

Sulla Champions: "E' il nostro obiettivo, anche se so che non sarà facile. C'è tanto tempo, mancano ancora 31 giornate, quindi c'è spazio per fare tanti punti".

Su Piatek: "Bisogna capire i motivi delle sue difficoltà. Voglio giocare un calcio propositivo, voglio tanti giocatori in area. Lui è un grande bomber e deve cercare di farlo rendere al meglio".