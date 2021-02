Pioli a Sky: "Dobbiamo tornare a giocare da Milan. Domani Mandzukic titolare"

Stefano Pioli, in vista del match di domani contro la Stella Rossa, ha rilasciato queste parole ai microfoni di Sky:

Sull'Europa League: "Torniamo in un ambito in cui il Milan ha spesso primeggiato. E' stato un lungo percorso per arrivare fino a qui, vogliamo essere una sorpresa anche in questa competizione".

Sul turnover: "Comincia un periodo molto impegnativo. Nei prossimi 18 giorni giocheremo sicuramente sei partite. Sarà importante dosare bene le energie, per fortuna ho quasi tutta il gruppo a disposizione. Sceglierò una squadra competitiva per domani sera, poi penseremo al derby".

Su Mandzukic: "Mario sta molto bene. Credo che possa partire dall'inizio domani sera".

Su chi potrebbe riposare: "La nostra è una stagione particolare e impegnativa. Abbiamo giocato i preliminari e anche tanti infortuni, quindi qualche giocatore ha dovuto giocare spesso. Ora farò le mie valutazioni. E' una gara che durerà 180' ma iniziare bene sarebbe importante".

Sullo Spezia: "Dobbiamo ripartire. Non abbiamo giocato da Milan e questo può essere un aspetto positivo perchè se avessimo perso giocando da Milan saremmo qui a fare valutazioni diverse. Dobbiamo tornare a giocare da Milan. Non conta quello che abbiamo fatto finora, ma quello che faremo da oggi in poi".