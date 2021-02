Pioli a Sky: "Ibra avrà con sé dei preparatori, la pressione lo fa diventare ancora più competitivo"

Stefano Pioli, intervistato da Sky Sport alla vigilia di Milan-Stella Rossa, ha voluto chiudere la litania Ibrahimovic-Sanremo, sottolineando come il Milan abbia già pensato a tutto per la gestione dello svedese nella prossima settimana: "E' sereno e determinato. Se esiste una persona, un campione, un ragazzo che può sopportare certe pressioni questo è Zlatan, anzi, fare prestazioni ancora più competitive. Abbiamo studiato un piano per averlo a disposizione il più possibile, salterà qualche allenamento, avrà dei nostri preparatori per potersi allenare. E' concentrato sulle prossime partite per aiutare la squadra come ha sempre fatto".