Pioli: "Abbiamo giocato meglio di un avversario più forte"

Ai microfoni di Milan TV, Stefano Pioli ha commentato così la prestazione della sua squadra contro la Juventus: "Sono orgoglioso dei miei giocatori. Stiamo fornendo prestazioni importanti, anche a livello di qualità. Abbiamo giocato meglio di un avversario più forte. Sono contento della prestazione, ma c'è rammarico per il risultato. E' un peccato, ma c'è ancora il ritorno in cui saremo in difficoltà perchè avremo diverse assenze. Ora rituffiamoci subito nel campionato. Anche nel derby abbiamo fatto bene. Poi il risultato finale cambia il giudizio. Stasera non era facile dopo una sconfitta come quella del derby. La squadra ha fatto tutto quello che doveva fare. Ho chiesto ai giocatori di uscire dal campo senza rimpianti e lo hanno fatto".