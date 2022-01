Pioli alimenta il dubbio: "Ibra o Giroud? Entrambi stanno bene, vedremo chi giocherà dall'inizio"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Roma, Stefano Pioli ha parlato di tante tematiche tra cui le condizioni di Ibrahimovic e Giroud. Queste le sue parole: "Le mie scelte dipenderanno dalle condizioni fisiche e poi dall'adattamento alla singola partita. Entrambi hanno avuto qualche problema. Olivier era partito molto bene, da lui mi aspetto. molto:è intelligente, può fare anche di più anche se sta già facendo bene. Due punte? È una soluzione che abbiamo già adottato, vedremo di partita in partita. Ibra è pronto per giocare, così come Giroud. Vedremo chi giocherà dall'inizio".