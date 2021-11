Pioli: "All'intervallo non dovevamo essere sotto 2-0. Sono gli episodi che ci hanno portato a questa sconfitta"

Ai microfoni di Sky, Stefano Pioli ha commentato così la sconfitta contro la Fiorentina: "Nel primo tempo abbiamo giocato bene, non dovevamo essere sotto di due gol. Noi non abbiamo segnato, loro hanno fatto due gol. Anche nel secondo tempo non abbiamo fatto male, ma è stata più una prestazione di carattere perchè non volevamo perdere la prima partita in campionato. Sono gli episodi che ci hanno portato a questa sconfitta. Sui gol subiti dovevamo fare meglio e nel primo tempo dovevamo fare almeno un gol. Non siamo stati lucidi e attenti per portare a casa almeno un risultato positivo".