Pioli: "Arriviamo bene al derby. Battere l'Inter ci darebbe tantissimo entusiasmo"

Stefano Pioli, intervenuto oggi in conferenza stampa a Milanello, ha dichiarato in vista del derby di domani sera: "Speravo di arrivare al derby con tre vittorie in campionato e il raggiungimento dei gironi. Sapevamo che non sarebbe stato facile. Ci arriviamo bene, così come l'Inter. Vincere domani ci darebbe tantissimo entusiasmo e fiducia nelle nostre qualità e caratteristiche. Dobbiamo pensare a crescere, migliorare e provare ad essere ambiziosi. Tutte le partite servono per consolidare situazioni positive. E' una partita che ci vede contro un avversario forte, che ci permetterà di capire dove possiamo crescere. Nella sconfitta dello scorso derby abbiamo tratto tanto insegnamento. Abbiamo capito che possiamo giocarcela, ma che basta mollare un attimo l'intenzione per subire degli schiaffi importanti. Su quella sconfitta abbiamo costruito il nostro percorso".