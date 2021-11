Pioli: "Ci vuol tempo e attenzione per vincere. Tonali può diventare una bandiera"

Intervenuto dal palco del premio Liedholm, Stefano Pioli ha parlato del Milan e di Tonali. Queste le sue parole: "È difficile trovare analogie in questo momento, è un progetto iniziato da un paio di anni, ma ci vuole tanto tempo, tanta cura e tanta attenzione, è quello che stiamo cercando di fare noi per ottenere il meglio in un arco di tempo non definito. Tonali ha sicuramente tutte le caratteristiche per diventare una bandiera del Milan".