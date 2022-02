Pioli difende Brahim: "Non esiste un giocatore che possa tenere il top della condizione per 9 mesi"

Stefano Pioli, tecnico rossonero, si è così espresso in conferenza stampa post Milan-Lazio di Coppa Italia su Brahim: "È normale. Non esiste un giocatore al mondo che possa tenere il top della condizione per 9 mesi. È normale avere momenti di picco alto, è normale scendere un po' di condizione; ora ha la gamba brillante. Gioca sulla trequarti e ci si aspettano sempre giocate vincenti, lui ha sempre lavorato tanto e bene per la squadra".