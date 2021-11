Pioli difende Kessie: "L'ho visto bene. Nel secondo tempo del derby è cresciuto"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Fiorentina-Milan, Stefano Pioli ha parlato delle condizioni fisiche e mentali di Kessie. Queste le sue parole: "L'ho visto bene. Nel derby è stato giudicato solo per l'episodio del rigore, in cui poteva fare meglio, ma nel secondo tempo è cresciuto; è tornato bene, pronto per essere disponibile. Cercherò di scegliere bene per chi deve giocare e per chi subentrare".