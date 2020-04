Pioli e la rinuncia al 4-3-3: "È mancata qualità negli esterni"

Nel corso della video-lezione tenuta sul portale dell’associazione italiana allenatori, Stefano Pioli si è soffermato sul cambio di modulo effettuato a campionato in corso: "Con il 4-3-3 abbiamo giocato ottime partite - ha affermato il tecnico rossonero - comandando il gioco come vogliamo fare. Ma ad un certo punto è mancata qualità nei giocatori esterni, non avevamo la possibilità di avere uno contro uno positivi. E poi l’arrivo di un giocatore di peso offensivo come Ibrahimovic mi ha portato a cambiare situazione e passare al 4-2-3-1. Nessun sistema ti garantisce la vittoria ma sfruttare al meglio le caratteristiche dei giocatori è molto importante per ogni allenatore".