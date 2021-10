Pioli e le 100 panchine in rossonero: "Contento di questo traguardo. Il ricordo più bello deve ancora venire".

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Bologna-Milan, Stefano Pioli ha parlato del traguardo delle 100 panchine con il Milan. Queste le sue parole: "Sono concentrato su domani, non sapevo di questo traguardo. È normale che sia bello essere qui, mi sento bene con tutti e sto bene con tutti. Dobbiamo pensare al presente; si parla tanto del futuro, tanto del campionato, tanto della Champions: dobbiamo pensare a far bene domani. La stagione è ancora molto lunga e noi dobbiamo avere nella continuità il nostro punto di forza. Mi è rimasto in mente l'esordio a San Siro, ma credo che ancora. il ricordo più bello deve ancora venire".