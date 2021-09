Pioli e le novità nel calcio: "Importantissime le 5 sostituzioni. Metterei anche la regola del tempo effettivo e del time-out"

Intervenuto in conferenza stampa, Stefano Pioli ha parlato dei 5 cambi e di altre novità calcistiche. Queste le sue parole:

Quanto sono importanti le 5 sostituzioni?

"Sono importantissimi, lo dico da tempo. Soprattutto ora che giochiamo ogni 3 giorni. Non è mai la quantità dei minuti in cui uno gioca, ma la qualità in cui uno gioca. Io metterei il tempo effettivo e time-out. E un'altra regola che mettere per avere un gioco più offensivo è che dopo che si supera la metà campo non si può tornare indietro".