In merito alle condizioni di Zlatan Ibrahimovic, Stefano Pioli ha spiegato oggi in conferenza stampa: "L'ho ritrovato come è sempre stato con noi, sorridente, positivo, volitivo, generoso, determinato e trascinatore. Sta bene, ha avuto una sola settimana di allenamenti, ma è pronto per giocare. Non so quanto potrà avere come durata nel corso della gara".