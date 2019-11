Pioli: "I miei giocatori rispettano le regole"

Le immagini di Biglia, Rebic e Kessié intenti a smanettare con i telefonini nello spogliatoio prima di Milan-Napoli hanno fatto il giro del web, innescando una polemica decisamente esagerata. A chiudere il caso ci ha pensato Stefano Pioli. Ecco alcune dichiarazioni del tecnico rossonero riportate dalla Gazzetta dello Sport: "Le generazioni non sono tutte uguali, io stesso non avrei mai pensato, quando me lo hanno regalato, che avrei usato il tablet tanto quanto sto facendo. Però ci sono delle regole e i giocatori le rispettano".