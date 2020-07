Pioli: "I rinnovi di Ibra, Gigio e Calhanoglu? La società vuole risolvere queste situazioni il prima possibile"

In merito ai rinnovi di Ibrahimovic, Donnarumma e Calhanoglu? Stefano Pioli ha spiegato oggi in conferenza stampa a Milanello: "Il club vuole risolvere alcune situazioni in prima possibile. Noi ci siamo dati appuntamento la prossima settimana, ora dobbiamo pensare al campionato. Poi ci sarà il tempo necessario per stabilire la squadra del prossimo anno".