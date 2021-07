Pioli: "Il club vuole una squadra competitiva. Vogliamo dare continuità al lavoro dell'ultimo anno e mezzo"

Intervenuto nella conferenza stampa di presentazione della nuova annata rossonera, Stefano Pioli ha parlato di tante tematiche tra cui gli obbiettivi del Milan per la prossima stagione. Queste le sue parole: “Tutti noi vogliamo far sì che la squadra sia competitiva e di dare continuità a quello che stiamo facendo. Abbiamo iniziato un percorso lungo un anno e mezzo fa, ci deve far crescere e per questo sappiamo di dover alzare il livello. Cominciamo oggi che è l’8 luglio e siamo anche un po’ in anticipo, è normale che preferirei avere tutta la rosa già oggi, ma conosco bene certe dinamiche e so che il mercato sarà lungo”.