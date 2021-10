Pioli: "Il lockdown ci è servito per conoscerci meglio"

Stefano Pioli ai microfoni di DAZN ha parlato anche del lockdown dell’anno scorso iniziato proprio dopo la sconfitta interna contro il Genoa per 1-2. Pioli ha detto: “Dopo la sconfitta contro il Genoa, ci siamo trovati qui e la società ci ha detto che Milanello doveva chiudere. Con lo staff abbiamo deciso di lasciare in pace i giocatori per un paio di settimane, era una situazione particolare per tutti e quindi ognuno aveva bisogno di spazio e tempo. Poi abbiamo ripreso allenandoci a gruppi, i preparatori erano sempre presenti, mentre io e lo staff entravano per salutare i giocatori e poi uscivamo. I gruppi ruotavano così che tutti si potessero vedere. Oltre al lavoro, si parlava anche tanto. Credo che ci siamo conosciuti meglio in quel periodo lì in remoto”.