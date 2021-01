Pioli in conferenza: "Kjaer è una presenza importante anche per il suo modo di comunicare"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Cagliari-Milan, Stefano Pioli ha parlato dell'importanza di Simon Kjaer. Queste le sue parole: "Simon è una presenza importante anche per il suo modo di comunicare. Parlare è molto importante nel guidare marcature e scalate, il suo modo di stare in campo ci aiuta tantissimo. La squadra sa di dover lavorare con intensità in fase difensiva per tutta la gara, ma noi siamo una squadra offensiva e dobbiamo cercare di creare più occasioni dell'avversario".