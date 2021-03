Pioli in conferenza: "Stiamo lavorando per tornare a vincere.  C'è ancora tanta strada da fare"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Manchester United-Milan, Stefano Pioli ha parlato del percorso di crescita del Milan. Queste le sue parole: "Stiamo lavorando per tornare a vincere. Maldini, qualche tempo fa, ha detto cose giuste: servono un paio di anni di presenza fissa in Champions per crescere e pensare di competere a certi livelli e vincere trofei. C'è ancora tanta strada da fare che dobbiamo affrontare con questa convinzione e questo entusiasmo".