Pioli: "Kessie sembra non faticare. Bennacer? Più lucido e concreto con un altro giocatore vicino"

Pioli: "Kessie in crescita, sembra non faticare. Bennacer? Più lucido e concreto con un altro giocatore vicino"

In merito a Franck Kessie e Ismael Bennacer, Stefano Pioli ha dichiarato oggi in conferenza stampa Milanello: "E' un giocatore molto importante, credo che abbia le qualità per fare prestazioni di livello come quella fatta a Roma. Mi aspetto che abbia continuità come sta facendo, deve essere un giocatore presente. Ci sta dando sicuramente un grande apporto e sta crescendo come condizione fisica. Sembra non faticare. Bennacer? E' un giocatore con caratteristiche importanti per la squadra. Credo abbia beneficiato molto di avere un compagno di reparto vicino. Lo vedo un po' più lucido e concreto quando gioca in coppia con un altro giocatore. La sua crescita è costante e non potrà che migliorare ancora vista la sua costanza e visto il suo impegno".