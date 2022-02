Pioli: "Le prime 5 della classifica si giocano scudetto e Champions"

Ai microfoni di "Radio anch'io sport" su Rai Radio Uno, Stefano Pioli ha dichiarato sulla corsa scudetto: "Mancano ancora dei recuperi, quindi la classifica va ancora aggiornata. Tutte le prime 5 squadre della classifica sono in lotta per tutto, compreso lo scudetto, oltre che un piazzamento in Champions. Ci sono ancora tante partite. Inter e Juve per me sono le squadre più forti del campionato".