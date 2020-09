Pioli: "Mi ha stupito la condizione di Ibrahimovic. Si è fatto trovare pronto mentalmente e fisicamente"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Bodo Glimt, Stefano Pioli ha parlato delle condizioni di Ibrahimovic. Queste le sue parole: "Mi ha stupito la sua buona condizione, aveva avuto qualche piccolo acciacco e non aveva giocato due amichevoli, e pensavo che potesse accusare qualche difficoltà in più invece si è fatto trovare pronto mentalmente e fisicamente".