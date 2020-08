Pioli: "Nel 2020 solo l’Atalanta ha fatto più punti di noi. Ci siamo concentrati sulle motivazioni, sapevamo di avere qualità"

Dopo il lockdown, il Milan è stata la squadra che ha fatto più punti in Serie A. Su questo tema, Stefnao Pioli ha dichiarato ai microfoni di Repubblica: "Il Milan ha vinto il campionato post Covid? È limitativo. Nel 2020 solo l’Atalanta ha fatto più punti. Abbiamo perso solo il derby, dopo un grande primo tempo, e col Genoa, dopo le cose successe in settimana. Poi vincere contro chi ci stava davanti ci ha dato più spinta. Posso dire che abbiamo usato serietà e buon senso. Giocatori liberi per le prime 2-3 settimane, con le famiglie. Poi lavori di gruppo al video, ricondizionamento fisico e al ritorno a Milanello carichi atletici progressivi. Ma soprattutto ci siamo concentrati sulle motivazioni: sapevamo di avere qualità, non sempre dimostrate".