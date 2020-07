Pioli: "Nella prossima stagione dovremo consolidare i risultati che abbiamo ottenuto da gennaio in poi"

Intervenuto oggi in conferenza stampa a Milanello, Stefano Pioli ha parlato così del finale di stagione che attende il suo Milan: "Ci sono ancora due partite da giocare. Affrontiamo ogni partita con la giusta convinzione e concentrazione, i particolari continueranno a fare la differenza. Le partite vanno giocate tutte con grande rispetto. La Samp ha messo in difficoltà la Juve, sta bene, gioca serena perchè ha già raggiunto il suo obiettivo. Ranieri ha fatto un ottimo lavoro. Il 2 agosto è vicino, poi faremo le giuste valutazioni sulla stagione. Nella prossima stagione dovremo consolidare i risultati che abbiamo ottenuto da gennaio in poi".