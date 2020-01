Pioli: "Non siamo fenomeni, ma una buonissima squadra"

Il Milan riparte da San Siro e dalla Samp dopo la clamorosa batosta rimediata a Bergamo nell’ultima gara del 2019. Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Stefano Pioli ha provato a caricare i suoi in vista dei prossimi impegni: "Voglio portare il Milan più in alto possibile. Sono sempre stato una persona con i piedi per terra e sono persuaso che questa squadra non sarà una squadra di fenomeni, ma è una buonissima squadra".