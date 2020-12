Pioli: "Oggi mi sento completo e maturo, come non mai"

Intervistato dal Corriere della Sera, Stefano Pioli ha parlato del suo momento: "Sono felice - ha dichiarato - come non lo sono stato mai, professionalmente parlando. La prima volta che sono entrato a Milanello ho sentito qualcosa di magico, un’energia unica. Ma il fatto è che la risento ogni mattina alle 8. So di essere fortunato. E farò di tutto per continuare a meritarmi questa fortuna. Non sono un genio, ma determinato e tenace sì. E curioso. Ho sempre pensato che ci sia da imparare da tutti. Oggi mi sento completo e maturo, come non mai. Ma so che posso fare anche di più. Io sono un uomo normale, non un normal one. Sono semplice, amo esserlo".