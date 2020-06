Pioli: "Paquetá è tra chi sta meglio, si è presentato bene"

Intervenuto alla vigilia di Juventus-Milan di Coppa Italia, Stefano Pioli ha parlato della condizione dei giocatori rossoneri, e in particolare di Paquetá: "Dopo soste così lunghe, la condizioni e le gerarchi possono cambiare. Giocheremo ogni tre giorni e ci sarà bisogno di tutti. Si sono ripresentati tutti bene, hanno lavorato bene a casa e lo stanno facendo anche qui. Nessuno domani potrà essere al 100%, così come non lo saranno i nostri avversari. Paquetà è uno di quelli che si è presentato bene e sta bene".