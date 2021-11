Pioli parla del ballottaggio tra Ibra e Giroud: "Chi sta meglio, gioca. Scelgo anche in base agli avversari che affrontiamo"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Fiorentina-Milan, Stefano Pioli ha parlato del ballottaggio tra Ibrahimovic e Giroud. Queste le sue parole: "La prima valutazione è la condizione, chi sta meglio gioca. E poi ovviamente scelgo in base anche agli avversari, cosa che faccio per ogni ruolo. Fino a ieri avevo due giocatori per ruolo, potevo chiudere gli occhi e scegliere, poi però si è fermato Rebic. In difesa ora Kalulu e Florenzi si giocano il posto".