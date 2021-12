Pioli: "Per me tutti i giocatori sono titolari. Messias lo abbiamo scelto tra 3-4 nomi a disposizione"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Stefano Pioli ha parlato di Messias. Queste le sue parole: "Le gerarchie cambiano continuamente. Ho la fortuna di avere tanti giocatori forti, per me sono tutti titolari. Se gioca Kessie, Tonali, Bennacer o Bakayoko per me è uguale. Messias è il giocatore che mi aspettavo, ha avuto qualche problema e si è ripreso e se giocavi così nel Crotone puoi farlo anche nel Milan. Ci sono i giocatori intelligenti e quelli non intelligenti, lui fa parte della prima categoria. Una squadra forte come il Milan propone 3-4 giocatori, li abbiamo studiati tutti e abbiamo pensato che lui potesse essere quello giusto. Può crescere ancora e ha qualità. Oggi ha fatto due gol importanti e non semplici, Sono contento per lui.