Pioli: "Questo è il Milan che avevo in mente"

In conferenza stampa a Milanello, Stefano Pioli ha rilascito queste dichiarazioni: "Se è questo il Milan che avevo in mente? Sì, direi di sì. In passato non c'eravamo riusciti con la continuità e la precisione che stiamo avendo in queste partite. Stiamo riuscendo a mettere in campo tutto quello che prepariamo durante la settimana. So di avere una squadra di qualità, degli ottimi giocatori e tanti professionisti".