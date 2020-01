Pioli: "Rebic titolare domani? Se la può giocare..."

Alla vigilia del match di domani contro l'Udinese, Stefano Pioli ha parlato così in conferenza stampa di Ante Rebic: "Se può partire titolare? Se la può giocare, adesso ho tante possibilità e tanti giocatori che stanno bene. Lui ha dimostrato di stare bene, così come Leao e Ibra. La sua crescita? Dipende tutto dall'atteggiamento, devo scegliere la squadra che dia più garanzie. Ho fatto altre scelte, i giocatori non possono subire contraccolpi psicologici subendo le scelte di esclusione, sono importanti i primi undici ma anche chi entra a gara in corso. Siccome vogliamo migliorare e fare un girone di ritorno diverso dall'andata questi atteggiamenti vanno mantenuti, chi lavorerà così verrà chiamato in causa altrimenti farò altre scelte".