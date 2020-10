Pioli: "Rispetto all'ultimo derby siamo cresciuti, ora abbiamo un'identità ben precisa"

Queste le parole di Stefano Pioli in conferenza stampa su quanto è cresciuto il suo Milan rispetto all'ultimo derby: "Siamo cresciuti sicuramente, per il lavoro fatto, per la conoscenza reciproca e per i risultati ottenuti. Inutile, però, pensare al passato. Ora abbiamo sicuramente un'identità più precisa e giochiamo da più tempo con questo sistema di gioco. Siamo cresciuti di livello, ma affrontiamo una squadra che è stata costruita per cercare di vincere in Italia e anche in Europa".