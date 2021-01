Pioli: "Se firmo per un pareggio? No, vogliamo vincere anche domani"

In merito al match di domani contro la Juventus, Stefano Pioli ha spiegato oggi in conferenza stampa a Milanello: "Se firmerei per un pareggio? Se approcci la partita per pareggiare, vuole dire rischiare seriamente di perdere. Domani dobbiamo cercare di giocare al meglio delle nostre possibilità. Vogliamo provare a vincere anche domani. Io sono contento quando a fine gara vedo una squadra che ha dato tutto".