Pioli su Ibra e Giroud: "Saranno utilissimi. Dovrò capire quando fermare uno e far entrare l'altro"

Intervenuto ai microfoni de 'Il Giornale' Stefano Pioli ha parlato di tanti temi tra cui Ibrahimovic e Giroud. Queste le sue parole: "Abbiamo tirato il collo a Leao e Rebic in queste ultime partite, impensabile che possano giocare 50 partite in 10 mesi di fila. Perciò Ibra e Giroud torneranno utilissimi. E qui entra il mio lavoro, la gestione delle risorse: capire quando fermare uno e far entrare l'altro, specie al ritorno dalle nazionali".