Pioli su Ibrahimovic: "Sta sicuramente meglio, ma non è ancora in condizione per giocare dal primo minuto"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Porto-Milan, Stefano Pioli ha parlato delle condizioni di Ibrahimovic. Queste le sue parole circa un suo possibile impiego dall'inizio: "Sta sicuramente meglio, ma non è ancora in condizione per giocare dal primo minuto. Sabato ha giocato 15 minuti. Potrà aumentare il minutaggio, ma non credo abbiamo tanto di più nelle gambe".