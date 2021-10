Pioli su Rangnick: "Non mi sono mai sentito precario. Mi sono fidato delle parole di Gazidis"

Intervenuto ai microfoni de 'Il Giornale' Stefano Pioli ha parlato di tanti temi tra cui le voci passate su Rangnick. Queste le sue parole: "Vuole la verità? Io non mi sono mai sentito precario. E sa perché? Perché ho sempre creduto alle parole pronunciate da Gazidis poche ore prima della sfida col Genoa. Disse davanti ai calciatori: Siamo tutti sotto esame, diamo tutto e alla fine si deciderà, non date retta ai media perché nessuna scelta è stata fatta. Perciò non mi sono mai sentito fuori dal Milan, nemmeno quando leggevo i titoloni sul tedesco".