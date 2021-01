Pioli su Tonali: "E' cresciuto tanto ma ha ancora grandissimi margini di miglioramento. E' un ragazzo serissimo"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Benevento-Milan, Stefano Pioli ha parlato della crescita di Sandro Tonali. Queste le sue parole: "E' in continua crescita, è evidente, aveva bisogno di capire come muoversi in campo, era abituato a giocare da vertice. Sono tante le cose che può fare ancora meglio, come le letture in fase difensiva, ma anche in fase di possesso. E' un ragazzo giovane e dotato, ha ampi margini di miglioramento, è attento e serio, arriveranno presto altri miglioramenti".